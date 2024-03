Modica, al via "N'uovo": domenica all'ex convento del Carmine le ricette di Pasqua

Ha preso il via giovedì a Modica N’uovo – momento urbano condiviso che proseguirà sino a domenica 31 marzo. “Una esperienza straordinaria, ritengo unica nel suo genere per la nostra città – afferma Giorgio Moncada, presidente sezionale Confcommercio Modica – che ci potrà aiutare in futuro a delineare percorsi specifici”. Numerosi eventi in programma anche per domenica 24 marzo. Dalle 10 alle 13 all’ex convento del Carmine le ricette della tradizione pasquale siciliana, laboratorio di cucina a cura dell’istituto alberghiero (prenotazioni al 339.4408403). Dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, in via Campailla 99, a cura di Rocciamadre architettura, l’installazione permanente site specific “Visione uovo” di Alfredo Covato e l’installazione permanente Andiamo al sodo “Uovo in vetro” a cura di Alessandro Di Rosa (Thalass). Sempre in via Campailla 99, con Egg-o-centric, selezione trasversale di libri fotografici, illustrati, saggi, ispirati all’uovo e alle sue declinazioni a cura di Paola Contino, libreria Zazie. Dalle 10,30 alle 11,30 nella bottega Don Puglisi ci sarà il laboratorio per bambini. A palazzo De Leva, alle 11,30, L’uovo, conferenza, forma perfetta per un’architettura imperfetta, a cura di Oriol Capdevila, Mbm arquitectes, Barcellona. Alle 16, N’uovo senso, conferenza-laboratorio sensoriale a Carpentieri Casa, in via Nazionale 1, sul significato simbolico dell’uovo a cura di Laura Bellio, psicologa e psicoterapeuta. A Il Garibaldino, dalle 16 alle 18, “palummeda cu l’uovu”, laboratorio a cura di Tiziana Liuzzo, info 339.3231290. Dalle 16 alle 18, alla scalinata San Raffaele, nuovo gesto di cura, installazione e laboratorio di uncinetto a cura del movimento “La coperta delle mamme di Modica”. A palazzo De Leva, alle 17, nel cerchio della madre: la madre-matrice, impronta e destino e luogo da cui fuggire pur tornandoci sempre. Incontro a cura di Lucia Trombadore, insegnante di Lettere al liceo classico di Modica, e Marcella Burderi, ricercatrice e antropologa. Alle 17,30 a Sotto San Pietro, prepariamo il marsala all’uovo, a cura di Giorgio Solarino, e sempre alle 17,30 a bottega don Puglisi degustazione uova di cioccolato. Alle 18, alla domus Sancti Petri, convegno “L’uovo è N’uovo”, tavola rotonda dei produttori di uova. Alle 18,30, alla società operaia di mutuo soccorso, “N’uovo d’arte, workshop sull’uovo nella storia dell’arte dalla preistoria ai giorni nostri a cura di Barbara Cucinotta e Carmela Saturnino, insegnanti di Storia dell’arte, e Caterina Spadola, architetto. Alle 19,30, a Lula – Provviste in equilibrio, concerto “Suoni ancestrali” a cura di Graziano Piccione, suonoterapeuta.