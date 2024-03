La Fondazione Inda porta per la prima volta a Siracusa Roberto Bolle

Per la prima volta Roberto Bolle sarà al Teatro Greco di Siracusa con il suo Gala Roberto Bolle and Friends - prodotto da Artedanza srl - con il quale l'Étoile ha conquistato tutto il mondo. Uno spettacolo che è ormai un cult che affascina ogni anno migliaia di persone: sempre nuovo nei pezzi proposti e, insieme, sempre uguale per livello eccelso e fascino. L'evento speciale è in collaborazione con la Fondazione INDA ed è inserito nel programma della 59esima Stagione al Teatro Greco di Siracusa.

A scegliere cast e programma lo stesso Roberto Bolle che, accompagnato dai suoi Friends provenienti da tutto il mondo, crea una splendida alternanza di passi a due e assoli del repertorio classico e contemporaneo che ad ogni occasione incanta e conquista, e porta la sua danza ovunque, anche nel cuore di ognuno di noi.