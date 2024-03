Modica, inaugurato il "Giardino dei Giusti": è intitolato a Felicia Bartolotta Impastato

“La città di Modica ha il suo Giardino dei Giusti. L’evento di inaugurazione avvenuto giovedì - afferma il sindaco, Maria Monisteri - è stato il traguardo di un percorso di ricerca e lavoro iniziato da una collaborazione tra l'Amministrazione comunale e l'Istituto comprensivo Santa Marta-Ciaceri. Si compie un altro momento in cui la Città è coinvolta in un percorso di crescita”

“Questo Giardino - afferma il vicesindaco, Giorgio Belluardo - ha previsto il coinvolgimento del territorio, divenuto protagonista di un processo costruttivo che ha permesso la nascita di uno spazio che è espressione di diverse sensibilità. Sensibilità che non hanno età e che trovano sintesi in questo spazio e nel coinvolgimento di un pensiero che è ricordo e memoria”

“Si tratta di un esempio concreto e ben riuscito di partecipazione e coinvolgimento della cittadinanza ‘dal basso’, ribadisce l'assessore alle Politiche educative, Chiara Facello. Parlare di giustizia sociale e ambientale è necessario per educare i più giovani attraverso esempi concreti di responsabilità; questo Giardino, ha un significato forte e pregnante sulla nostra realtà educativa e sulle nuove generazioni”

“Il Giardino dei Giusti - dice l'assessore all'Ecologia, Samuele Cannizzaro - è uno spazio per conoscere, raccontare, ascoltare, emozionarsi che il comune di Modica ha voluto ‘donare’ alla città. Il Giardino può essere un punto di arrivo per cammini e itinerari turistici. E’ un piccolo/grande esempio di una vera e propria ecologia sociale e di coinvolgimento della collettività”.