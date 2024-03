Autonomia differenziata, incontro a Rosolini del M5s

Il parlamentare Filippo Scerra partecipa all'incontro “Autonomia differenziata, quale futuro per la nostra Sicilia”, promosso dal gruppo territoriale Siracusa Sud del Movimento 5 Stelle. Oggi pomeriggio, sabato 23 marzo, alle 16, presso Agorà Stupor Mundi, in via Ferreri 84 a Rosolini, Scerra discuterà dei risvolti di una riforma che minaccia di allargare il divario Nord-Sud e dalla evidente trazione settentrionale. Con lui anche Fabio Fortuna, coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle, e Corrado Fioretti, coordinatore gruppo territoriale Siracusa Sud del M5S.

Interverranno Nicola Bono, rappresentante della rete No Autonomia Differenziata, e Roberto Alosi, segretario provinciale della Cgil.