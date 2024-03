Caltagirone, maltratta la compagna: la nonna la salva chiamando il 112

I carabinieri di Caltagirone hanno arrestato un giovane 24enne per maltrattamenti alla compagna 'grazie' alla telefonata della nonna di lei,, disperata, che ha dato l'allarme e 'salvato' in questo modo la nipote. L'anziana, infatti, udite le grida al telefono della nipote 29enne, calatina, ha allertato i militari. La conversazione telefonica e' stata peraltro bruscamente interrotta dal convivente 24enne che dopo pochi minuti si e' visto arrivare i carabinieri a casa che hanno trovato la donna, ancora scossa e tremante, con i segni addosso delle percosse; ha raccontato di non tollerare più le violenze del compagno dovute principalmente all'abuso di alcolici.