Ponte sullo Stretto, Bonelli: "Salvini spieghi perchè 6 anni fa lo contestava"

Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, "dovrebbe spiegare perche sei anni fa contestava il Ponte esattamente come me e adesso ha cambiato idea". Lo ha detto il leader dei Verdi, Angelo Bonelli, in un'intervista al Corriere della Sera.Quanto all'alleanza in questa legislatura con Nicola Fratoianni, Bonelli ha osservato che "abbiamo modi di agire diversi. Io vengo dalla scuola di Massimo Scalia e Gianfranco Amendola", cioè rispettivamente "uno dei padri dell'ambientalismo" e pretore d'assalto."Ho imparato da tutti e due che per fare politica bisogna studiare i dossier ma anche studiare l'avversario per riuscire a capire i suoi punti deboli" ha continunato. "Mi chiamano il 're degli esposti'", ma "io arrivo a fare gli esposti quando proprio non c'è più niente da fare. Come per l'esposto per il ponte sullo Stretto di Messina" ha aggiunto."Ho fatto diverse richieste di accesso agli atti e di sindacato ispettivo. Nessuna risposta. Allora mi sono messo a studiare tutte le carte che avevo dagli anni precedenti e ho presentato l'esposto", ha continuato sul Ponte sullo Stretto, e poi Fratoianni ed Schlein lo hanno firmato. "Già e adesso grazie a quell'esposto la Procura ha aperto un'inchiesta" ha concluso.