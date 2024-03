Lutto nel mondo del teatro: è morto il regista messinese Walter Manfrè

E' morto nella notte il celebre regista e drammaturgo messinese Walter Manfrè. Avrebbe compiuto 76 anni a Settembre. Conosciuto ed amato a livello nazionale, Manfrè ha lasciato un segno indelebile nel panorama artistico del nostro Paese. Dapprima noto come brillante attore, ha poi intrapreso la carriera di regista, dirigendo alcune delle più grandi stelle del teatro italiano, tra cui Paola Borboni e Pupella Maggio.

Ma il contributo di Manfrè va oltre la direzione di attori e spettacoli: con fervida passione ha lavorato per portare il teatro lontano dagli schemi tradizionali. È stato il mentore di un'idea innovativa, il "Teatro della Persona", che promuoveva un'intensa connessione emotiva tra interprete e pubblico. Tra le sue opere più celebrate figura "La Confessione", capace di emozionare e coinvolgere il pubblico in ogni rappresentazione. Da tempo ormai radicato a Comiso, Manfrè ha fondato e diretto con dedizione l'International Theatre Centre, contribuendo alla diffusione della cultura teatrale anche nel contesto locale. Recentemente, nel mese di ottobre, ha curato con maestria il recital teatrale del capolavoro "Rigoletto" di Giuseppe Verdi.