E' morto a Comiso il regista Walter Manfrè: fondò il 'Teatro della persona'

È morto nella notte il regista Walter Manfrè. Originario di Messina, aveva vissuto per moltissimi anni a Roma, dove aveva lavorato e si era affermato come regista e drammaturgo. Da alcuni anni si era stabilito a Comiso. Aveva ideato "Il Teatro della persona" dando vita ad opere come "La Confessione","La cena" e "Visita ai parenti". Aveva diretto attori come Paola Borboni, Pupella Maggio, Giancarlo Giannini, Andrea Tidona e altri. Da alcuni anni si era trasferito a Comiso, dove aveva fondato l'International Theatre Centre, importante e apprezzata scuola di teatro. Sui social il figlio Manuel gli ha reso omaggio: "Nessuno potrà mai cancellare il nostro amore. Buon viaggio papi, per sempre con me".