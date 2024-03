Tv, 'Vanina un vice questore a Catania' da mercoledì sera su Canale 5

Arriva il 27 marzo su Canale 5 la nuova serie tv "Vanina - Un vicequestore a Catania" girata sotto il vulcano e tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia (editi da Einaudi), scrittrice che da tanti anni vive e lavora a Catania. Quattro puntate in prima serata su Canale 5 con protagonista Giusy Buscemi, l'attrice di Menfi (Agrigento) ex Miss Italia, una laurea in tasca, già vista in Un Passo dal Cielo 7 (a fine mese torna a girare la nuova stagione), e tante altre fiction tv, e con Giorgio Marchesi nelle vesti di Paolo Malfitano, magistrato dellaa Dda, con il quale ha combattuto tante battaglie. Per Vanina dopo una brillante carriera nell'Antimafia di Palermo, qualcosa si rompe e decide di trasferirsi a Catania, una città sempre attenta al brontolio di sua maestà l'Etna. Una Montalbano al femminile che ha conquistato il cuore dei lettori. "Magari - replica Buscemi -parlando sempre con l'ANSA - la produzione è la stessa del commissario di Vigata in tv, la Palomar ma diciamo piuttosto che è l'anti-Montalbano per il modo di muoversi e fare, certo magarir aggiungesse gli stessi ascolti", Buscemi è molto contenta invece di aver girato per la prima volta nella sua carriera in Sicilia. Ma chi è Vanina Guarrasi? "Con la passione sconfinata per il cibo, è anche una fumatrice accanita", diciamo che ci accomuna la sicilianità, l'intuito, l'onestà, ma siamo molto diverse "io sono più ponderata, riflessiva. Lei è una che va d'istinto, non ci pensa due volte, dice anche parecchie parolacce, si muove in una città vera e seducente, lavica. Vanina - aggiunge - Buscemi- non ha freni inibitori, al contrario di me. Ha reazionie sagerate. Dal punto di vista professionale sa sempre cosa è giusto fare. Scappa da Palermo e da Paolo (Giorgio Marchesi) quando viene messo sotto scorta, è un magistrato, perché nonvuole rivivere quello che ha passato con il padre, ispettore dipolizia ucciso dalla mafia praticamente sotto i suoi occhi".Marchesi spiega a tale proposito "Paolo al contrario, non può fare a meno di Vanina, è sicuro che sia la donna della sua vitae cerca ogni scusa per rivederla". "Chi fa quel tipo di vita soffre molto la solitudine non può permettersi la libertà neanche di andarsi a comprare il cannolo siciliano da solo ma un'altra frase che mi ha colpito e che non a caso dice a Vanina che l'impossibile può diventare possibile, va dallo psicologo esi ricorda che da bambino gli piaceva fare il mago".