Volley Modica, serie D: successo con Partanna e finale play off

Avimecc Volley Modica 3

Libertas Partanna 0

Parziali: 25/17, 25/17, 25/11

Con il netto successo in tre set sulla Libertas Partanna, la formazione di serie D della Volley Modica vince il triangolare in cui oltre ai ragazzi di Ciccio Italia e il sestetto trapanese ha partecipato il Messina Volley e stacca il pass per la finale play off che decreterà la squadra che sarà promossa in serie C.

Al “Geodetico” di via Fabrizio, i giovani “Galletti” hanno giocato una buona partita contro la formazione trapanese che ha cercato di tenere botta riuscendosi soltanto nelle fasi iniziali.