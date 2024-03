Pallamano, lo Scicli Sport Club si aggiudica la stracittadina

SCICLI SPORT CLUB - SCICLI SOCIAL CLUB 29-25 (pt 15-20).

SCICLI SPORT CLUB: Da Silva, E. Parisi Assenza 3, Gulino 4, Delitala 9, A. Parisi Assenza 4, La Placa 4, Martino 5, Di Tommasi, Frasca, Cavallo, Cannizzaro, Stracquadanio, Ventura, Iacono. Allenatore: Alfio Settembre.

SCICLI SOCIAL CLUB: Gioele Occhipinti, Jimmy Marino, Bartolo Marino 1, Ballaera 4, Carbone 7, Ficili 6, Ciavorella 5, Nakoue 1, Causarano, Drago 1, Morelli, Plaku, Iemmolo, Antonino Occhipinti. Allenatore: Giovanni Marino.

ARBITRI: Nunzio Bertino e Fabio Bocchieri.

I biancazzurri (in maglia nera) di Alfio Settembre si sono imposti contro i gialloverdi (in maglia verde) nettamente dopo aver condotto una partita senza affanno. I ragazzi di Giovanni Marino hanno giocato la più brutta partita della stagione giocando senza nerbo ed idee. Sagra degli errori per i gialloverdi che hanno colpito otto legni, sbagliato due tiri dei sette metri e diverse occasioni mancate in ripartenza tirando sul corpo dell’esperto Da Silva ed opponendo una difesa di burro. Prova fallimentare dal punto di vista mentale, fisico e tecnico.