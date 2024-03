Belpasso, Etna: soccorso un escursionista al Rifugio Poggio La Caccia

Allertati dalla Centrale Operativa del 118 nella tarda mattina di sabato 23 marzo, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico sono intervenuti per il recupero di un escursionista infortunatosi lungo la pista Altomontana nel versante sud dell'Etna.

Raggiunto nei pressi del rifugio di Poggio la Caccia dalle squadre di soccorso del CNSAS Sicilia e del SAGF della Guardia di Finanza, l'uomo, scivolato su una lastra di ghiaccio, presentava un sospetto trauma alla caviglia sinistra.

Dopo avere proceduto ad immobilizzazione dell'arto infortunato, l'escursionista è stato trasportato mediante mezzi fuoristrada fino all'ambulanza 118, che attendeva a valle del sentiero, per essere affidato ai sanitari che hanno provveduto all'ospedalizzazione presso il pronto soccorso di Acireale.

Sul posto, a supporto delle squadre di terra, presente anche l'equipaggio di un elicottero della Guardia di Finanza, in volo di esercitazione nella zona.