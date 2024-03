Scherma Modica ad un passo dal podio al campionato italiano di serie A2 fioretto

I padiglioni della fiera di Piacenza stanno ospitando la lunga kermesse dei Campionati Italiani a Squadre di serie A2, B1, B2, C alle sei armi. La Conad Scherma Modica presente in serie A2 con la squadra di fioretto maschile composta da quattro fiorettisti under20, Leonardo Aprile, Mattia Pitino, Fernando Scalora e Francesco Spampinato; ben si comporta raggiungendo i quarti di finale e sfiorando il podio che sarebbe significato la promozione nella massima serie. La cronaca di gara ha visto la giovane squadra modicana superare il girone preliminare riportando le vittorie per 45/24 contro La Spezia e 45/39 contro Navacchio. Entrata in gara nel tabellone di diretta degli ottavi di finale, alla Conad Scherma Modica tocca affrontare nuovamente la squadra spezzina, ma il risultato finale non cambia questa volta con il punteggio di 45/32. Si approda così al tabellone dei play off dei quarti di finale, dove gli iblei trovano sul proprio percorso il Club Scherma Ancona. Duro il match e in pieno equilibrio per i primi due giri di incontri, prima che i marchigiani allungassero il passo chiudendo 35/45 a proprio favore. 7º il posto finale per la squadra modicana, che vale il mantenimento della serie A2 anche per la prossima stagione, obiettivo minimo e niente affatto scontato data la giovane età del team in una tipologia di competizione dove molto conta l’esperienza in pedana. A Piacenza la Scherma Modica è stata presente anche nel Campionato di Serie B1 di fioretto femminile, con una squadra giovanissima composta per 3/4 da cadette: Ottavia Iacono, Cecilia Raunisi, Carla Scarso e Milana Stepovyk. Per le ragazze girone con vittoria per 45/20 contro il Club Scherma Firenze, e sconfitta per 41/45 contro il Club Leonessa di Brescia; quest’ultima complice una decisione arbitrale discutibile sul 41/42, momento delicato del match, con le modicane che si sono ritrovate dal possibile pareggio sotto 41/43, perdendo fiducia e permettendo alle lombarde il rush finale. Nel tabellone di eliminazione diretta agevole vittoria per 45/20 contro le altre lombarde della Scherma Bresso, che proiettava il team ibleo ai quarti di finale, turno di play off valevole per la promozione alla serie superiore. Purtroppo la sconfitta nel girone costava cara in termini di accoppiamento in diretta, ponendo la sfida contro l’esperta squadra del Circolo Scherma Terni (poi risultata vincitrice della serie), che ha condotto tutto l’incontro fino al 22/45 finale. 8° posto finale per la Scherma Modica che assicura comunque l importante permanenza in serie B1 di fioretto femminile anche per la prossima stagione.