Catania, 'fumo' in un giubbotto: segnalato alla Prefettura

I carabinieri di San Giovanni La Punta hanno proceduto al controllo, con successiva perquisizione, di un giovane che, fermato poco prima a bordo di una moto BMW di grossa cilindrata, si era subito approcciato alla pattuglia in maniera poco collaborativa, atteggiamento che però si era subito affievolito, quando i militari lo hanno trovato con circa 7 grammi di marijuana, nascosta all’interno del suo giaccone. Il ragazzo, pertanto, è stato segnalato quale assuntore alla Prefettura di Catania.

Durante tutta l’attività, i Carabinieri hanno fermato una totalità di oltre 20 veicoli e circa 30 persone elevando sanzioni amministrative per un importo complessivo di 3487,00 Euro, in particolare per condotte di guida potenzialmente pericolose per sé e per gli utenti della strada. Sequestrati anche un’autovettura ed un motociclo, per i quali proprietari non solo non avevano mai provveduto alla revisione, ma non avevano neanche attivato l’assicurazione.