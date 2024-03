Incendio in un'abitazione a Chioggia: tre morti

Tre persone della stessa famiglia sono morte in un incendio scoppiato nella notte in un'abitazione a Sottomarina di Chioggia (Venezia).

Le vittime sono Gianni Boscolo Scarmanati 64enne, la moglie Luisella Veronese 59enne e il figlio 27enne Davide.

I tre dormivano al piano di sopra e sarebbero morti a causa del fumo, provocato dall'incendio divampato al piano terra, per cause ancora da accertare, verso mezzanotte e mezza. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Chioggia e Cavarzere e l'autoscala di Mestre, al lavoro fino alle prime luci dell'alba. L'abitazione è sotto sequestro per consentire le indagini.