Fiamme in una discarica a Bagheria minaccia un Centro commerciale

Un incendio è divampato dalla scorsa notte tra via Maresciallo Aiello e via Parisi, in un terreno che si trova nei pressi del centro commerciale The Bagha Bagheria (Palermo). I vigili del fuoco ancora non hanno del tutto domato il rogo. In fiamme è andata una sorta di discarica a cielo aperto dove sono stati accatastati mobili, materiale ferroso e rifiuti di ogni sorta. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco con i carabinieri e gli agenti di polizia. Nella zona si è alzata una densa colonna di fumo. Le fiamme, grazie all'intervento dei pompieri, non si sono propagate fino all'edificio che ospita il centro commerciale, fermandosi ai margini del parcheggio. Sono in corso indagini per accertare le cause del rogo che appare quasi certamente doloso.