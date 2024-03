Prima volta del Banco Alimentare in Basilicata, a Potenza presente Tajani

Per la prima volta nella regione Basilicata, apre il Banco Alimentare, un grande "hub" che promuove il recupero delle eccedenze alimentari e la redistribuzione alle strutture caritative del territorio. Un'attivita' che fino ad oggi in Lucania veniva svolta basandosi sui magazzini della Campania. Il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, durante la visita al Nuovo Magazzino Alimentare per la regione Basilicata, a Potenza, ha detto: "Finalmente adesso anche questa regione se ne dota, cominciando a svolgere la sua funzione essenziale: dare una seconda vita agli alimenti ancora buoni, attraverso gli enti caritativi che li ricevono gratuitamente per i loro assistiti e che cosi', a loro volta, possono smistare le risorse risparmiate. Ovviamente tutto questo funziona grazie alle decine di volontari coinvolti".