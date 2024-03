Un'altra sconfitta per il Catania, la Turris vince 2 -1 grazie ad una doppietta di Jallow

Catania sempre più irriconoscibile in campionato. I rossazzurri incassano l'ennesima sconfitta sul campo di Torre Del Greco. I corallini vincono per 2 a 1 ed i siciliani non riescono neppure a sfruttare la superiorità numerica. I padroni di casa chiudono il primo parziale con il doppio vantaggio. Al 23′ passa la Turris: sblocca il risultato Jallow, a segno con un gran sinistro su assist di Scaccabarozzi. Nessuna reazione degna di nota dei rossazzurri che al 43' incassano il raddoppio. Il 2-0 viene firmato da Jallow, che gira di destro a rete in area sugli sviluppi di un corner, realizzando la doppietta personale e permettendo alla Turris di arrivare all’intervallo in doppio vantaggio.

Il Catania tenta il tutto per tutto, sotto di due gol ma in superiorità numerica, e riesce a riaprire il match al 28′ della ripresa: Cianci insacca di testa su preciso cross piazzato da Peralta. Al 95′ ultimo brivido per la Turris con un sinistro di Peralta che non trova il primo palo. Il Catania con questa sconfitta è più vicino ai play out. Sembra essere risucchiato in una crisi irreversibile.