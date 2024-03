Il Siracusa si fa rimontare dal Sant'Agata: finisce 1 - 1 ed è giusto pareggio

Il Siracusa fermato sull' 1 a 1 sul campo del Sant'Agata. Giusto pareggio per quello che le due squadre hanno mostrato sul campo. Gli azzurri troppo sicuri dei propri mezzi hanno pagato per la grande forza di volontà dei padroni di casa, forti anche di qualche buona individualità. La formazione di Gaspare Cacciola ha fatto ben poco per potere tornare a casa con i tre punti. Soltanto dopo il gol del pari del Sant'Agata, gli ospiti hanno mostrato i muscoli, ma era troppo tardi. Così come tardiva è stato avere mandato in campo Lo Faso, giocatore che vive un buon momento di forma. Poco da segnalare nella prima frazione di gioco a parte il gol realizzato da Sarao, ben pescato da Russotto che solo in area supera il portiere con facilità.

Nel secondo tempo il Sant'Agata è sceso in campo ben determinato ed ha chiamato più volte in causa il portiere Lumia. Il grande errore del Siracusa è quello di arretrare il baricentro ed al 25' Severino con una impeccabile punizione manda la palla nell'angolo alto alla sinistra di Lumia. E' l' 1 -1 e comincia a venir fuori il Siracusa che tenta il forcing finale per poitere vincere la partita, ma il risultato rimane invariato fino al termine.

(Nella foto Cilmi una immagine di Sant'Agata - Siracusa)

SERIE D - GIRONE I - 32^ GIORNATA - 24/03

Real Casalnuovo - Sancataldese 2-1 (ieri)

Akragas - Nuova Igea Virtus 3-0

Canicatti' - Locri 3-0

Castrovillari - Acireale 0-1

Gioiese - Portici 2-3

Ragusa - San Luca 3-2

S. Agata - Siracusa 1-1

Vibonese - La Fenice Amaranto 1-0

CLASSIFICA: Trapani 78 punti; Siracusa 65; Vibonese 63; Fenice Amaranto 49; Real Casalnuovo 47; S. Agata 44; Ragusa, Acireale 43;

Canicattì, Akragas, Igea Virtus 38; Licata 34; Sancataldese 33;

Portici 30; San Luca, Locri 25; Castrovillari 13; Gioiese 7.

Siracusa 3 punti di penalizzazione Castrovillari, San Luca 1 punto di penalizzazione Lamezia Terme ritirato dal campionato

PROSSIMO TURNO - 33^ GIORNATA - 28/03

Acireale - Vibonese

La Fenice Amaranto - Akragas

Licata - Gioiese

Nuova Igea Virtus - Real Casalnuovo

Portici - S. Agata

San Luca -Trapani

Sancataldese - Canicatti'

Siracusa - Ragusa