A maggio Lamezia Terme si trasforma in set tv per girare 'Sandokan'

Da metà maggio a fine giugno le riprese in Calabria per la serie tv "Sandokan" - prodotta da Lux Vide - società del gruppo Fremantle, in collaborazione con RaiFiction, con il sostegno della Calabria Film Commission - che avrà l'attore Can Yaman (nella foto) come protagonista. Nell'area industriale di Lamezia Terme saranno gli Studios cinematografici, il cui cantiere è stato inaugurato alcune settimane fa presso l'ex Sir, dove è da poco iniziata la costruzione della colonia inglese di Labuan, che farà da scenografia per parte delle riprese.E a Lamezia Terme, il 6 e il 7 aprile, ci saranno i casting per selezionare "figurazioni, figurazioni speciali e piccoli ruoli" della serie, adattamento della storica saga scritta da Emilio Salgari: rivolti a "uomini e donne di età compresa tra i 18 e 74 anni di origine cinese, coreana, filippina, vietnamita, thailandese, cambogiana, malese, del laos; di origine caraibica, cubana, costaricana, latino americana; di origine indiana; uomini e donne look british; bambini di età compresa tra i 5 ed i 12 anni di origine cinese, coreana, filippina, vietnamita, thailandese, cambogiana, malese, del laos e di origine africana, caraibica, cubana, indiana".I casting si terranno nella sede della Fondazione Mediterranea Terina, a Lamezia Terme. "Essendo un progetto d'epoca - viene specificato - la selezione verrà fatte in base alle caratteristiche fisiche e somatiche attinenti al periodo (no sopracciglia o contorno labbra tatuate, unghie non ricostruite o disponibili a rimuovere gel e ricostruzione no tatuaggi evidenti torace, collo, spalle, braccia, mani".

"Si tratta - ha sottolineato Luciano Vigna, direttore generale della Calabria Film Commission - di un importante progetto che la Fondazione Film Commission ha deciso di sviluppare, sia dal punto di vista industriale quanto promozionale, con un partner di primo livello nel settore dell'audiovisivo. Con il backlot della Lux, che ospiterà le scenografie della prestigiosa serie, si inaugura una prima fase di costruzione degli Studios cinematografici nella zona industriale ex Sir di Lamezia Terme, che parallelamente in questi giorni hanno dato via alla cantierizzazione dei teatri di posa e degli studi di post produzione"."Le riprese della serie interesseranno anche altre località della regione, lungo le coste e nelle aree interne, così da consentire una più ampia promozione dell'immagine e del paesaggio della nostra bellissima Calabria", ha concluso.