'Un libro per la testa', studenti di Priolo vincono il premio a Suzzara

Il sindaco di Priolo, Pippo Gianni e l'assessore alla Pubblica Istruzione Laura Serra, si congratulano con gli studenti dell'istituto comprensivo 'Manzoni -Dolci' -vincitori, con il dirigente scolastico e con i docenti, in particolare la prof.ssa Mariagrazia Di Pietro, referente del progetto. La squadra vincitrice era composta dalle alunne Alessandra Di Mauro, Martina Micciche', Soriana Riitto, Giorgia Giarrizzo, Morena Raiti.

Il concorso dal titolo “ Un Libro per la Testa” ha visto la partecipazione di 95 scuole italiane e svizzere, in modalità mista.

I giovani studenti priolesi hanno partecipato ieri pomeriggio, a distanza, alla sfida a squadre, condividendo un percorso fatto di emozioni, sorrisi e crescita e, insieme hanno esultato di gioia nel momento in cui, attraverso la diretta Facebook del Piazzalunga • Cultura Suzzara, hanno appreso della vittoria.