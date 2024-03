Elezioni, sì del campo largo a Emiliano Ricupero candidato a sindaco di Pachino

Il campo largo tiene a Pachino. E' dell'ultimora la notizia che anche i 5Stelle sosterranno alle prossime amministrative, Emiliano Ricupero. Una coalizione compatta che vede anche Sud chiama Nord della partita. Con il Pd che esprime il candidato a sindaco, Ricupero è l'outsider di questa campagna elettorale. Anche perchè nel Centro destra il rischio che si ripeta il flop di Siracusa, è forte. Flop provocato dalla mancata convergenza di tutti i partiti del Centro destra su Ferdinando Messina. Forza Italia con una nota diffusa in serata dal segretario provinciale, Corrado Bonfanti, dice che la coalizione appoggerà il candidato di Rinascita, Giuseppe Gambuzza. Ma Gambuzza troverà il sostegno leale di Fratelli d'Italia, dell'Mpa e di quel poco che la Lega rappresenta a Pachino? La città non può dimenticare in così breve tempo la deficitaria amministrazione di Petralito, la sindaca mandata a casa anche da coloro che l'avevano sponsorizzata nella prima ora.