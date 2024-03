"Equinozio culturale acatese", un popolo di artisti al Castello dei Principi di Biscari

Un “popolo” di artisti al concorso internazionale d’arte primo “Equinozio culturale Acatese”, che ha accolto i protagonisti e il grande pubblico, non a caso, nella sala del Castello dei Principi di Biscari, intitolata al tenore Salvatore Licitra. Ad accogliere gli ospiti, tra cui una folta rappresentanza proveniente dalla Georgia, il sindaco Gianfranco Fidone, il direttore artistico ed organizzatore Roberto Guccione, l’assessore Giuseppe Raffo e Nina Darchia, coordinatrice dell’associazione La via dell’Arte nel Paese della Transcaucasia.

Per tre ore di seguito si sono alternate musica, arte, moda e cultura, in un crescendo che ha strappat o applausi a viso aperto.

Sono stati consegnati a tutti gli artisti degli attestati di partecipazione e conferiti i seguenti premi:

Premio speciale Legalità, Arte, Pace e Cultura a: Salvatore Cutraro, Presidente del Circolo di Conversazione di Acate; prof. Sergio D’Angelo, poeta e scrittore; prof. Antonio Cammarana; prof. Salvatore Cultraro; Giuseppe Raffo, Assessore alla Cultura; Dott. Luigi Denaro, consigliere comunale, ortopedico ospedale Guzzardi di Vittoria; Concetta Puccia, ginecologa Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa; prof. Salvatore Panagia, dirigente scolastico Istituto Comprensivo Cap. Puglisi di Acate; principessa Nina Darchia, responsabile artisti della Georgia; Giuseppe Marino, pneumologo di Ragusa; sezione provinciale ANCRI di Ragusa - Associazione dei Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana; Dafne Lantino Assessore; Cristina Cicero, presidente del Consiglio Comunale di Acate; Simone Caruso, vice presidente del Consiglio Comunale; Emanuele Ferrera, Docente e Giornalista.

Premio della Critica Internazionale conferito a: Dali Pridonashvili, Enzo Buccheri, Sopiko Inasaridze, Giovanni Pititto, Andrea Harangi, Katalin N. Sébastien, Lizi Chqareuli, Marinella Raffo, Ekaterina Goginava.

Dama Emerita dell’Arte conferito a: Sofi Etsadashvili, Rosanna Reategui, Lucilla Luciani, Xatu Sharashenidze, Loredana Aimi, Agostina Caccama, Teona Begdarashvili.

Ambasciatore emerito dell’ arte 2024 conferito a: Guido Carpinteri, Giovanni Fornaro, Aldo D’ Amato.

Ambasciatrice emerita dell’ arte 2024 conferito a: Lucia Garofalo, Spada Luisa, Nutsa Dchidze, Ketevan Kaviladze, Maria Gina Lima, Maria Rita Serafico, Natia Kanelis, Giovanna Cusumano.

Oscar Internazionale dell’ Arte conferito a: Ekaterine Beriashvili, Ketevan Meskhi, Nicolo Baramia, Nino Balkhamishvili, Paola Grillo.

Premio Arti Visive Internazionale conferito a: Luisa Barrano, Florinda Giannone, Lucia Sandra Distabile, Irina Dzamashvili, Carmelisa Paravizzini, Vadanini, Giovanni Raffo.

Trofeo Artistico Internazionale: 1) Phil Red 2) Mario Vittoria 3) Shorena Gogiashvili, Phridon Bolkvadze (IJARETELI)

Platinum Art Award conferito a: Giuseppe Spadola, Adriana Stella, Elena Ushakova, Gyorgy Dobus e Nina Darchia.

Emeritato Artistico Internazionale conferito a: Carmelo Battaglia, Natia Gikashvili, Ettore Pompilio, Pippo Depetro, Dorka Dobus, Nino Dzamashvili e Manana Mandeki.

Ambasciatrice Internazionale Arte-Cultura-Moda conferito a: Maria Tasca, Lela kobakhidze e Tea Durmishidze.

Soddisfattissimo l’assessore alla Cultura Giuseppe Raffo: “Abbiamo gettato le basi per il raggiungimento di due obiettivi: il gemellaggio e l’inserimento di Acate come meta turistica presente tra i principali tour operator della Georgia. Con il sindaco Gianfranco Fidone ci siamo dati degli obiettivi ben precisi che intendiamo portare avanti con dedizione e massima attenzione: quello della scambio interculturale e della promozione artistica e storica del territorio rientra tra questi”.