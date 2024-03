Siracusa, Settimana Santa al Santuario: gli orari delle Messe

Sono iniziate la domenica delle Palme, al santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa, le celebrazioni della settimana santa. Questo il programma delle Sante Messe:

Lunedì 25 – martedì 26 – mercoledì 27 marzo

Orario SS. Messe: 8.00 – 10 – 18.00

Triduo Santo

Giovedì Santo: 28 marzo 2024

ore 7.30: Apertura del Santuario

ore 9.30: Messa Crismale presieduta dall’Arcivescovo

ore 18.00: Messa in Cœna Domini

Venerdì Santo: 29 marzo 2024

ore 7.30: Apertura del Santuario

ore 15.30: Via Crucis

ore 18.00: Liturgia Passione del Signore

Sabato Santo: 30 marzo 2024

ore 7.30: Apertura del Santuario

ore 10.00: Ora della Madre

ore 19.30: Veglia e Celebrazione Pasquale.

Domenica 31 marzo 2024: Santa Pasqua

Orario Sante Messe in Basilica: ore 8.00 – ore 10.00 – ore 12.00 – ore 17.30 – ore 19.00 – ore 20.00

Casa del Pianto: Ore 8.30