Una palazzina disabitata è crollata a Palermo nella zona di via Macello nei pressi di Corso dei Mille. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona. I detriti della costruzione sono finiti in strada e hanno creato problemi al traffico. Le squadre di soccorso con gli operai del Comune stanno ripulendo la sede stradale che al momento è stata chiusa per consentire le operazioni in sicurezza.