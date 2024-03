Sorpreso a posizionare trappole nel Parco della Sila: denunciato

E' stato sorpreso mentre stava posizionando, lungo una recinzione, alcuni lacci di acciaio utilizzati per la cattura illegale di fauna selvatica.

Un uomo è stato denunciato dai carabinieri forestali del Nucleo parco nazionale della Sila, a Cotronei, per esercizio venatorio all'interno del Parco nazionale oltre che per esercizio della stessa attività in periodo di chiusura generale con l'ausilio di mezzi vietati e introduzione di mezzi di cattura all'interno dell'area protetta.

I militari, a seguito del ritrovamento all'interno dell'area del Parco,di un cane di razza meticcia con un laccio serrato al bacino riconducibile ad una trappola sistemata da qualche bracconiere, hanno avviato le indagini attuando anche degli appostamenti per risalire ai responsabili.

Grazie all'installazione di alcune fototrappole sono riusciti, successivamente, a rlevare la presenza dell'uomo impegnato nella sistemazione delle trappole per la caccia illegale. Tutte le attrezzature ilecitamente utilizzate sono state sequestrate.