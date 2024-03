Comiso, Gigi Bellassai ricorda l'attore Walter Manfrè: grande operatore culturale

“In questi giorni l’intera città di Comiso è in lutto. Anzi, l’intera Sicilia e il resto del paese. Perché piangiamo la scomparsa del mio grande amico, celebre regista e drammaturgo Walter Manfrè. Era nato a Messina. Ma aveva scelto Comiso come città d’elezione. E qui avevamo imparato a conoscerlo e ad amarlo come operatore culturale. Così come, del resto, era accaduto un po’ in tutta Italia”. E’ quanto afferma Gigi Bellassai, capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Comiso. “Manfrè – afferma ancora Bellassai – ha lasciato un segno indelebile nel panorama artistico del nostro Paese. Dapprima noto come brillante attore, ha poi intrapreso la carriera di regista, dirigendo alcune delle più grandi stelle del teatro italiano, tra cui Paola Borboni e Pupella Maggio. Ma il contributo di Manfrè va oltre la direzione di attori e spettacoli: con fervida passione ha lavorato per portare il teatro lontano dagli schemi tradizionali".

NELLA FOTO, Bellassai, Manfrè e alcuni attori.