Calcio, goleada dell’Atletico Siracusa con lo Sporting Nipa

Tutto fin troppo facile per l’Atletico Siracusa, che vince largamente a Portopalo contro lo Sporting Club Nipa nella ventesima giornata e consolida il terzo posto in classifica nel campionato di Terza Categoria. Netta la differenza tecnica tra le due squadre, come dimostra il risultato finale di 8-2 per gli ospiti. La compagine aretusea ha dominato l’incontro portandosi addirittura sull’8-0 con la quaterna di Napolitano, la tripletta di Alì e il gol di Di Natale. Lo Sporting Club Nipa non è riuscito a opporre resistenza e gli aretusei sono arrivati spesso al tiro, facendo centro a ripetizione. Poi, nel secondo tempo, con tutte le sostituzioni effettuate, l’Atletico Siracusa è rimasto in 10 visto che intorno al 20’ si è fatto male Gregorini e, con l’uomo in meno, ha incassato due gol.

Il campionato adesso si fermerà per la pausa di Pasqua. Domenica 7 aprile big-match al “De Simone” contro il Città di Priolo e, in caso di vittoria, l’Atletico Siracusa si porterebbe a più 17 sui priolesi, quarti in classifica, che si vedrebbero quasi estromessi dalla possibilità di disputare la semifinale playoff per l’eccessiva differenza punti.