Assegnata alla Pelligra Holding l'area della ex Blutec di Termini Imerese

La Pelligra Holding Italia si è aggiudicata la gara di assegnazione della ex Blutec di Termini Imerese. Lo ha detto, a quanto si apprende, il ministro Adolfo Urso al tavolo in corso al Mimit. In particolare, i commissari hanno scelto il soggetto aggiudicatario. Ora seguirà la fase formale. Il piano prevede, a quanto si apprende, 350 assunzioni.

Il ministro Urso, a quanto sia pprende, avrebbe detto che si procederà a un grande progetto di rilancio di tutta l'area industriale di Termini Imerese che diventerà il più grande porto commerciale e logistico di tutta la Sicilia occidentale e di un interporto. "Il porto di Termini Imerese, da novembre, diventerà il principale porto commerciale della Sicilia occidentale, con lo spostamento delle attività di Msc (Aponte) da Palermo a Termini Imerese". Il progetto della Pelligra Holding Italia, che fa capo all'imprenditore italo australiano Ross Pelligra, presidente del Catania calcio, prevede l'assunzione di 350 dipendenti con garanzia di impiego per almeno i prossimi due anni. Gli ulteriori lavoratori,avrebbe detto ancora il ministro Urso, potranno beneficiare della Naspi (nuova assicurazione sociale per l'impiego) per i lprossimo biennio e di un successivo intervento di accompagnamento alla pensione anticipata.