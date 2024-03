Aiop, la ragusana Giulia Cappadonna eletta vicepresidente della sezione Sicilia

La ragusana Giulia Cappadona eletta vicepresidente della sezione ospedaliera Aiop Sicilia. È il risultato emerso dalle elezioni che sabato scorso hanno conferito la presidenza regionale dell’Associazione Italiana Ospedalità Privata a Barbara Cittadini, già presidente nazionale per il triennio 2021-2024. Nel corso dell’assemblea, che si è tenuta a Catania, sono state elette anche altre figure apicali dell’Associazione. Un ruolo di prestigio è stato conferito anche a Giulia Cappadona - attualmente vicepresidente nazionale Fenascop e imprenditrice nel settore della sanità accreditata- eletta vicepresidente per la Sezione Ospedaliera che sarà retta da Francesco Amoroso. “Sono onorata per questa elezione – afferma Giulia Cappadona-, e mi sento orgogliosa di poter far parte di una associazione che, con il nuovo statuto, si dimostra ancora più rappresentativa e inclusiva, assicurando la piena disponibilità alla collaborazione e al confronto costruttivo. Sono certa- continua- che il nuovo direttivo, guidato dall’innegabile esperienza della dottoressa Cittadini dimostrerà di essere all’altezza del duro lavoro che ci spetta con la consapevolezza di dover assicurare una risposta tempestiva ai bisogni assistenziali dei cittadini utenti”.

NELLA FOTO, da sinistra: Massimo Salardino, Barbara Cittadini, Francesco Amoroso, Giulia Cappadonna, Arturo Giganti.