Deve scontare 3 anni e 4 mesi per quattro furti: arrestato a Siracusa

I Carabinieri della Stazione di Siracusa Principale hanno arrestato un 29enne del luogo in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania.

L’uomo è stato riconosciuto colpevole di 4 furti in abitazione commessi nel 2020 nel capoluogo aretuseo e condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione e 1.380 euro di multa.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato associato al carcere “Cavadonna” di Siracusa, come disposto dall’Autorità giudiziaria.