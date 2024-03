Urto con una nave cargo, crolla il Ponte di Baltimora: 7 dispersi

Il ponte Francis Scott Key di Baltimora, nello Stato americano del Maryland, è crollato nella notte in seguito all'urto con una nave cargo battente bandiera di Singapore.

Almeno sette veicoli, incluso un camion, sono precipitati in acqua.

L'urto è avvenuto intorno all'1:30 del mattino (le 6:30 in Italia). Almeno sette persone risultano al momento disperse. Sul ponte c'erano anche una ventina di operai. La nave che ha urtato il ponte ha preso fuoco ed è affondata.

Tutti i membri dell'equipaggio del mercantile Dali che ha provocato il crollo del ponte Francis Scott-Key di Baltimora sono illesi. Lo ha reso noto la società armatoriale. A bordo della nave c'erano due comandanti. La causa della collisione deve essere ancora determinata e i proprietari stanno collaborando con le autorità, secondo una dichiarazione resa al New York Times.