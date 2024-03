Asfalto bagnato, auto finisce fuori strada tra Belpasso e Paternò

Incidente sulla Strada, questa mattina verso le 6,30, sulla provinciale 135, precisamente via Balatelle, nel territorio di Paternò, al confine con Belpasso, nel Catanese. Un'auto è finita fuori strada per cause ancora in fase di accertamento, anche se è molto probabile che ciò sia accaduto per l'asfalto bagnato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 per le consuete operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. Soltanto il conducente è rimasto lievemente ferito.