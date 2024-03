Chiaramonte, auto si schianta contro un muro: perde la vita un 85enne

Un uomo di 85 anni ha perso la vita, nel pomeriggio, in un incidente stradale autonomo verificatosi a Chiaramonte Gulfi, in contrada Morana. L'85enne era alla guida di una Fiat Punto quando ha perso il controllo dell'auto che si è schiantata contro il muro di recinzione della carreggiata. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare malgrado i tentativi di rianimarlo da parte del personale del 118. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco del comando provinciale di Ragusa.