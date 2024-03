Bagheria, metteva in vendita finti posti di lavoro: la Procura chiude indagini

La procura della Repubblica di Termini Imerese ha chiuso le indagini nei confronti di un cittadino residente a Bagheria, per il reato di truffa ai danni di diverse persone. E' giunta al suo epilogo, dunque, l'attivita' investigativa delegata alla Sezione di polizia giudiziaria della polizia di Stato nei confronti di un cinquantenne bagherese, con precedenti di polizia giudiziaria e arrestato anche in flagranza di reato. L'indagine ha consentito di documentare, lungo l'arco di svariati mesi, anche attraverso un'attivita' di perquisizione e di analisi del materiale sequestrato, una serie di raggiri dell'uomo che, utilizzando identita' di persone inesistenti o appropriandosi di identita' di persone reali, si presentava come avvocato o dottore Davide Siragusano o avvocato Massimo Bruno e, millantando un rapporto di vicinanza con esponenti politici, riusciva a far credere a numerose persone di essere nelle condizioni di assumere personale in varie cliniche private di Palermo. Le vittime sono state indotte a versare una cospicua somma di denaro ad un'assistente dell'uomo, indicata come la "dottoressa Romano", come un anticipo spese della loro futura assunzione, promettendo la restituzione della somma versata con le prime mensilita' dello stipendio