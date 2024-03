Modica, all'istituto Principi Grimaldi momento di condivisione fra Comunità religiose

Un momento di comunità, di dialogo e soprattutto, di unione e condivisione, mercoledì 27, alle 11, nella Sala Ristorante dell’Istituto professionale Principe Grimaldi di Modica, "Per sincerare - afferma l'assessore alle Politiche sociali, Chiara Facello - che l’Umanità è una e una sola e che verso essa tende ogni proposito. Il dialogo interreligioso fra espressioni di popoli e culture diverse, si sincera con la volontà di stare assieme e avrà la sua concreta realizzazione in questo evento. Ho sostenuto, sposato e spinto per un’idea che ha nel senso dell’armonia il suo elemento caratterizzante e che succede nel cuore della Settimana Santa. Attorno alla stessa tavola, saremo la Comunità Musulmana, la Comunità Buddhista, la Comunità Greco-Ortodossa e la Comunità Cattolica, rappresentate ognuna di loro e consapevoli della voglia di condividere. E provo piacere che a questa iniziativa abbiano aderito con entusiasmo i club service della nostra Città e i gruppi scout. Il Principi Grimaldi poi, è il luogo ideale perché questa idea di Fraternità, trovi la sua espressione migliore nella volontà comune di ascoltare, parlare, dialogare e dividere il cibo. Un dialogo che sarà anche l’occasione di un pranzo particolare, composto da piatti e portate ognuna espressione delle diverse tradizioni ma tutti simbolo di quel senso di comunità che animerà questa giornata. L’esperienza della parola e del cibo, vissuta come comune denominatore per dare il via, con un primo passaggio, ad un percorso che continueremo a portare avanti e che apre verso un senso di appartenenza all’Umanità che resta l’unica stella polare del cammino di ogni Donna e di ogni Uomo di buona volontà”