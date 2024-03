Cdm, stretta del governo sul Superbonus: testi psicoattitudinali per i magistrati

Scompare lo sconto in fattura, arriva la dichiarazione preventiva, vengono bloccate le compensazioni con l'agevolazione Ace (che riguarda le imprese), i crediti vengono prima compensati con le eventuali 'cartelle' degli accertament ifiscali. Così Il governo corre ai rimedi sui rischi di nuovi sforamenti dei conti da parte del Superbonus e dei bonus fiscali ed energetici. Approvata anche l'introduzione dei testi psicoattitudinali per l'accesso alla professione di magistrato che si faranno per i bandi dal 2026. Sarà il Csm a nominare i docenti universitari. Santalucia, lo scopo era creare una suggestione nell'opinione pubblica: questi magistrati hanno bisogno di un controllo psichico". Nordio, sui test polemiche sterili, mi rammarico. Via libera in cdm anche al ddl sulle semplificazioni dalle farmacie alla scuola e il provvedimento che prevede un registro nazionale per l'affido dei minori.