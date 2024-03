Volley Modica, il 2 aprile al PalaRizza play off con Fano

Per la Volley Modica inizia la preparazione alla fase play off del campionato di serie A3 di pallavolo. I ragazzi di Enzo Distefano, infatti, dopo la trasferta di Palmi che ha chiuso la regolar season hanno avuto due giorni di riposo per tirare il fiato, ma tornano in palestra per iniziare a preparare la difficile sfida di martedì 2 aprile, quando al “PalaRizza” alle 20 ci sarà la “corazzata” Smartsystem Fano che sfiderà i “Galletti” per gara1 del primo turno play off.

In casa biancoazzurra, tutti sono consapevoli della forza della squadra marchigiana che in regolar season si è classificata al secondo posto alle spalle di Macerata, ma nessuno vuole partire battuto. Tutti vogliono giocarsi le proprie chances, ma soprattutto la squadra che ha conquistato con merito un posto nella griglia spareggi promozione e vuole provare fino alla fine a mettere il bastone fra le ruote a chi parte con i favori del pronostico.

La montagna da scalare è molto difficile, ma nella pallavolo e nello sport in generale nulla va dato per scontato. Tutte le partite vanno giocate e i pronostici sono nati per essere sovvertiti.