La nuova caserma dei vigili del fuoco di Siracusa costerà 300 mila euro l'anno

In merito alla nuova sede centrale del Comando dei Vigili del Fuoco questala Funzione pubblica della Cgil, avendo ricevuto da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Siracusa, opportuni chiarimenti sulla procedura in corso per la concessione dell’immobile in oggetto da parte della Regione Siciliana ritiene necessario esprimere le seguenti ulteriori considerazioni.

Si conferma la posizione chiaramente espressa riguardo alla centralità e all’importanza dell’opera nel sistema di protezione civile locale, regionale e nazionale.

Non si ravvisano motivi che ostacolino il trasferimento nella nuova sede e il giudizio positivo sull’idoneità degli spazi, con l’auspicio del suo completamento che potrà avvenire anche contestualmente alla presenza del personale nel più breve tempo possibile.

Si ritiene inoltre che, per i vigili del fuoco, le condizioni di lavoro nei locali di nuova realizzazione siano migliorative rispetto all’attuale sede, vetusta e che necessita di costanti interventi di manutenzione e quindi il servizio reso ai cittadini, nella quotidianità e nelle eventuali emergenze, ne risentirà positivamente.

Relativamente alla procedura di consegna della nuova sede, abbiamo appreso dall’informativa che la proposta avanzata dall’Assessorato dell’Economia della Regione Siciliana prevede la cessione a titolo oneroso dell’immobile per 19 anni con un canone di locazione quantificato, su base annua, in 299.855,22 €.

In merito a tali aspetti esprimiamo forte preoccupazione riguardo alla ipotesi di locazione a titolo oneroso alla base della procedura di consegna e sollecitiamo l’Assessorato Regionale a individuare soluzioni convergenti al risultato della consegna ai vigili del fuoco della nuova sede nel più breve tempo possibile.

Rileviamo che, alla luce di quanto prima espresso, le dichiarazioni rese dall’Assessorato Regionale e apparse su articoli di stampa recenti, relativamente ai brevi tempi di consegna, potrebbero non trovare effettiva conferma in considerazione del fatto che, allo stato, non risulta ancora individuata una soluzione condivisa dalle rispettive Amministrazioni relativamente all’istituto contrattuale da adottare.

Riteniamo che l’immobile, come già recentemente avvenuto per il distaccamento di Augusta, possa essere acquisito in comodato d’uso gratuito, in quanto la sua realizzazione è stata finanziata attraverso la legge 31/12/1991 n. 433.

Ribadendo l’importanza strategica dell’opera e l’impatto che deriva sul servizio reso e sulla sicurezza della cittadinanza del territorio provinciale, invitiamo a superare celermente ogni eventuale ostacolo tecnico-amministrativo puntando esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi nell’interesse generale della collettività.