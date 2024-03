Il Catania in crisi perenne ospita il Giugliano, Messina sabato in casa della capolista

In serie C comincia domani la trentaquattresima giornata, quindicesima di ritorno della stagione regolare, nonché turno pasquale.

Nel girone C l'ultimo turno è stato tutto a vantaggio della Juve Stabia che tra le tre capo classifica era quella a maggiore rischio; ora le Vespe vantano nove punti di vantaggio dopo il successo nel derby di Sorrento e il prossimo avversario da affrontare tra le mura amiche sarà il Messina di Modica (sabato, ore 16.15) che arriva da una nuova battuta d'arresto casalinga.

E quindi è caduto sul più bello il Benevento, sconfitto sul proprio campo dal Monopoli dopo ben 13 risultati utili di fila con nove vittorie; i giallorossi di Gaetano Auteri saranno impegnati sul campo del Monterosi Tuscia (sabato, ore 14).

L'Avellino si è fermato a Giugliano dopo sette risultati utili e con un certo rammarico dopo essere andato due volte in vantaggio; per gli irpini di Pazienza appuntamento importante per il terzo posto contro il Picerno (sabato, ore 20.45) che ha tre punti in meno e arriva da due sconfitte consecutive. Casertana-Taranto (sabato, ore 14) è un altro big match di giornata in chiave play-off tra sesta e quinta forza del girone. Ad aprire il programma di questo girone domani sarà Catania-Giugliano (ore 20.45) con gli etnei reduci dall'ennesima pessima prestazione in casa della Turris e una zona pericolo lontana tre punti, inspiegabile per una squadra con un organico di tutto rispetto e una finale di Coppa Italia ancora da giocare; i campani arrivano dalla vittoria nel derby con l'Avellino e sono settimi. Catania - Giugliano sidisputerà a porte chiuse. Due vittorie consecutive in trasferta per il Latina di Fontana che ospita il Foggia (sabato, ore 18.30) in un'altro match play-off.

Per il Crotone, tornato a Lamberto Zauli che ha esordito con una pari casalingo a reti bianche con la Casertana, trasferta in casa del Potenza (sabato, ore 18.30).