Ruba Gratta e vinci in stazione di servizio: preso a Catania

Nel corso dei servizi notturni di controllo del territorio è pervenuta, alla Sala Operativa della Questura di Catania, la segnalazione da parte del dipendente di un bar di un’area di servizio dell’asse dei servizi, di furto di diversi gratta e vinci, del taglio di 20 euro, avvenuto all'interno della stessa attività da parte di un uomo del quale è stata anche fornita una dettagliata descrizione.

Quest’ultimo, approfittando di un attimo di distrazione del dipendente, aveva sottratto i gratta e vinci per poi allontanarsi velocemente dal luogo, a bordo di un’autovettura. La scena, però, era stata ripresa dalle telecamere del circuito di videosorveglianza.

Sul posto sono stati inviati gli agenti delle volanti dell’Ufficio Prevenzione generale e Soccorso Pubblico che, dopo aver acquisito le prime informazioni, si sono messi alla ricerca dell’autore del furto.

Giunti nelle vicinanze via Fontanarossa, gli operatori sono riusciti ad individuare il malvivente a bordo della sua autovettura. L’uomo, corrispondente al soggetto ripreso dalle telecamere del circuito di videosorveglianza, è stato fermato e sottoposto a perquisizione personale che ha dato esito positivo I poliziotti, infatti, sono riusciti a rinvenire 15 gratta e vinci, del valore di 20 euro, precedentemente rubati.

All’interno della vettura sono stati rinvenuti anche tre telefoni cellulari, dei quali non è riuscito a fornire spiegazioni plausibili circa il possesso, nonché un coltello multiuso.

Al termine delle attività di rito, l’uomo – un 38enne pregiudicato catanese – è stato tratto in arresto per il reato di furto aggravato e denunciato in stato libertà per ricettazione e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Dell’arresto è stato informato il Pubblico Ministero di turno che ha sottoposto l’uomo alla misura degli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida