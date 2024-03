Il tribunale di Siracusa: scatti di anzianità pure ai Forestali a termine

Con sentenza del Tribunale di Siracusa, sezione Lavoro, è stato riconosciuto ai forestali con impiego a tempo determinato il diritto a percepire dall'assessorato regionale all'Agricoltura il corrispettivo per scatti di anzianità a partire dall'ultimo quinquennio dalla data del ricorso. Ne dà notizia la Flai Cgil Sicilia, che ha patrocinato la causa intentata da un gruppo di lavoratori, affidandola all'avvocato Pietro Vizzini. "Sono state riconosciute le istanze dei lavoratori - dice il segretario generale della Flai Cgil Sicilia, Tonino Russo - con un pronunciamento favorevole che adesso può fare da battistrada per le altre cause pendenti nelle varie province. Non possiamo che ringraziare l'avvocato Vizzini per questo importante risultato". "Da tempo noi chiediamo l'estensione delle indennità di anzianità anche ai forestali a tempo determinato - sottolinea Russo - e l'auspicio adesso, dopo la sentenza della magistratura, è che la misura venga definitivamente sancita nell'ambito del contratto integrativo regionale". La sentenza riconosce un principio di non discriminazione tra forestali a tempo indeterminato e forestali a tempo determinato, stabilendo che questi ultimi non possono essere trattati in modo meno favorevole dei primi per quanto riguarda l'anzianità di servizio.