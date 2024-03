Videosorveglianza a Vittoria e Scoglitti, consegnati i lavori

Consegnati i lavori per la realizzazione della rete di videosorveglianza a Vittoria e a Scoglitti. L’adempimento è stato espletato nei confronti della ditta aggiudicataria, la Cat srl di Ragusa. I fondi sono pari a 250mila euro e rientrano nel contesto del Poc Legalità 2014-2020 per il “Progetto Vittoria Sicura”. “L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Aiello – afferma l’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro – si era intestata da subito questo percorso e, grazie ai tecnici dell’assessorato e al personale della Cuc, è riuscita nell’intento. Tra l’altro con risultati meritevoli considerato che siamo stati il primo Comune, tra quelli interessati da provvedimenti analoghi, ad avere operato in questo senso. La nostra è una città che, al di là del grande lavoro svolto dalle forze dell’ordine, ha bisogno di potere contare su una rete di telesorveglianza all’altezza della situazione".