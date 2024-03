L'Anffas Onlus di Ragusa celebra 35 anni: porte aperte all'inclusione

Trentacinque anni di attività. Un anniversario speciale per l’Anffas Ragusa. Arriverà giovedì 28 marzo, in occasione, tra l’altro, della giornata dedicata a tutte le Anffas d’Italia. Il 28 marzo, infatti, si celebra la Giornata nazionale delle persone con disabilità intellettiva e relazionale e del neurosviluppo avente per tema “L’inclusione va in scena”. “Ci troveremo, a partire dalle 10 – afferma la direttrice di Anffas onlus Ragusa, Salvina Cilia – presso la sede della nostra associazione in via Eugenio Criscione Lupis 97, con l’iniziativa porte aperte all’inclusione. Apriremo le porte a tutti i soci, agli amici e alla cittadinanza. Durante il corso della mattinata saranno proiettati i video che abbiamo realizzato nel corso di 35 anni di Anffas Ragusa”. Tema conduttore sarà: “La qualità di vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie nei servizi Anffas. Cosa abbiamo realizzato e cosa facciamo oggi. Cos’è per noi l’inclusione”. Alle 13 ci sarà la diretta con Anffas nazionale, visibile su Facebook, durante la quale sarà presentato il nuovo video: “This Abilità”. Interverranno il presidente Anffas onlus Ragusa Francesco Brugaletta e la stessa direttrice Salvina Cilia. Seguirà l’intervento di Serena Amato, autorappresentante Anffas Ragusa. Nel pomeriggio, alle 18,30, docufilm di teatri alchemici con la rappresentazione del teatro del gesto di Anffas onlus Ragusa che sarà proposto al cineteatro Lumiere di via Archimede.