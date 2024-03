Modica, N'uovo: quasi 200mila visualizzazioni sui social per la presentazione del libro “LuCake”

Quasi duecentomila visualizzazioni sui social per l’iniziativa di presentazione del libro “LuCake, il mio libro salato” nel contesto dell’iniziativa che, promossa da Mondadori bookstore e Caffè Adamo, ha visto come protagonista Luca Perego. Il tutto nell’ambito degli appuntamenti contenuti nella cornice di “N’uovo – movimento urbano condiviso”. “Una grande occasione di visibilità per la nostra città – afferma il presidente sezionale Confcommercio Modica, Giorgio Moncada – e che, ancora una volta, mette in evidenza come il lavoro di squadra riesca a produrre i migliori effetti. Intanto, procedono i vari momenti di questo contenitore realizzato con il supporto di numerose realtà che credono nella rivitalizzazione del centro storico. I puntuali ed entusiastici riscontri finora ottenuti ci rivelano come l’attenzione nei confronti di questa innovativa manifestazione sia in continua crescita”.