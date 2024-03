Modica, la grande musica del pianista Gorini con il Liceo Verga e l'associazione Mozart Italia

Il pianista Filippo Gorini, in un matineé da ricordare, presso la Sala Triberio di Palazzo della Cultura di Modica ha tenuto una lezione concerto rivolta agli studenti del Liceo Musicale dell’Istituto di Istruzione Superiore “Verga” di Modica. La manifestazione si è svolta in collaborazione con l’Associazione Mozart Italia – sede di Modica, presieduta da Anna Maria Spoto, e sotto il Patrocinio del Comune di Modica. Facente parte del progetto di residenza SONATA FOR 7 CITIES, proposto dall’Artista in diverse città del mondo, l’incontro ha rappresentato un momento particolarmente significativo e coinvolgente per i giovani musicisti del “Verga” che hanno potuto non solo ascoltare le sue magistrali interpretazioni delle ultime due Sonate di Schubert ma anche dialogare con lui su cosa significa essere musicista oggi e su come si costruisce, giorno dopo giorno, una brillante carriera. Gorini si è raccontato e ha intrecciato ricordi personali con note illustrative relative al repertorio eseguito, impiegando parole chiare ed efficaci, e fornendo all’uditorio quelle chiavi di lettura per esplorare il variegato mondo sonoro di Schubert.

La lezione concerto, come pure la masterclass di pianoforte che Gorini in questi giorni ha tenuto per gli studenti del “Verga”, rientra nel progetto “Incontri con il Maestro”, iniziative che mirano a coniugare il perfezionamento tecnico e interpretativo, curato da docenti di chiara fama, con l’orientamento finalizzato alla scelta consapevole di percorsi di studi e attività lavorative future in ambito musicale. La masterclass ha impegnato altresì i docenti di pianoforte del Verga ed è stata coordinata dalla prof.ssa Loredana Vernuccio nel duplice ruolo di referente del Liceo Musicale e tutor per l’orientamento. Va sottolineata, inoltre, in questa come in altre iniziative del “Verga”, l’attenzione del Dirigente Scolastico, professore Alberto Moltisanti, nei confronti di un modello educativo e didattico aperto a tutti quei contributi che possono venire da soggetti, associazioni o personalità del mondo culturale temporaneamente ospiti o operanti sul territorio