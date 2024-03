Bronte, dal pozzo Musa sull'Etna nuove risorse idriche: iniziato lo scavo

Nuove risorse idriche per Bronte: una grossa trivella, infatti, ha iniziato lo scavo del pozzo Musa. A qualche centinaio di metri dagli altri 2 pozzi, sempre in contrada Musa sull'Etna, si è trovata buonissima acqua potabile ed in quantità tale da soddisfare le esigenze idriche di tutta la comunità.

Sul posto a vedere in azione la grossa trivella si è recato il sindaco Pino Firrarello. Con lui il progettista e direttore dei lavori, il geometra Nino Saitta, responsabile del settore Urbanistica del Comune: “Il pozzo – spiega Saitta - sarà profondo circa 250 metri e largo 45 centimetri, ma troveremo la falda d’acqua già a 120 metri. Da questo pozzo pensiamo di prelevare almeno 30 litri di acqua al secondo”.

Poi dopo i primi risultati della giornata aggiunge: “La trivella ha trovato roccia particolarmente resistente, ma questo non è un problema anzi. Se da una parte la trivella è costretta a scavare meno velocemente, dall’altra i tecnici non dovranno mettere lo scavo in sicurezza per evitare che frani. Di conseguenza non escludo che fra qualche mese potremmo già raggiungere la falda acquifera. Per riuscire a farla arrivare nei rubinetti di tutti i brontesi però – conclude - bisognerà che si effettuino tutti i lavori dell’intero progetto di oltre 5 milioni di euro che credo verranno completati a settembre”.