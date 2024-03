Palermo, tour istituzionale all'Ars di studenti del Liceo Quintiliano di Siracusa

Il deputato regionale Carlo Gilistro (M5S) ha accolto oggi a Palermo una cinquantina di studenti del Liceo Quintiliano di Siracusa. Insieme al vicepresidente Ars Nuccio Di Paola, li ha guidati in un tour

istituzionale alla scoperta del ruolo e delle funzioni del Parlamento siciliano, dalla cappella Palatina a Sala d'Ercole sino alla Sala Mattarella. “E' stato emozionante condividere con loro un certo senso di scoperta e meraviglia, tra storia e attualità. Iniziative di questo tipo permettono di avvicinare le Istituzioni ai più giovani, mostrando loro come la politica non sia un'entità astratta. Abbiamo visitato insieme i

luoghi dove nascono le leggi siciliane. E con loro abbiamo riflettuto, grazie al collega Nuccio Di Paola, della funzione legislativa propria dell'Assemblea Regionale Siciliana”, racconta al termine della

particolare mattinata Carlo Gilistro. E' andato in scena anche un vero e proprio dibattito, durante il quale gli studenti hanno parlato di problemi comuni a milioni di giovani siciliani: il divario occupazionale Nord-Sud, le difficoltà nei collegamenti e nei trasporti, la triste necessità di dover emigrare per studio e per lavoro, le condizioni strutturali delle scuole.