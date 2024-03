Messina, al Consiglio comunale cresce il gruppo FI: arriva Concetta Buonocore

Si rafforza la presenza istituzionale di Forza Italia all'interno del consiglio comunale di Messina con l'ingresso nel gruppo consiliare della consigliera Concetta Buonocore, originariamente eletta in una lista civica, che va ad aggiungersi allo storico rappresentante forzista Cosimo Oteri. Per Marcello Caruso (nella foto insieme a Buonocore), coordinatore regionale di Forza Italia, questo nuovo ingresso "rappresenta la conferma del fatto che Forza Italia sempre più è un partito attrattivo e aperto, pronto ad accogliere tutti quanti vogliono contribuire con la propria passione e la propria competenza a trovare soluzioni ai problemi delle nostre comunità. Proseguirà con Oteri e Buonocore il nostro lavoro di opposizione costruttiva, convinti come siamo che in ogni sede istituzionale ciò che deve prevalere sempre sia il bene comune, e l'affermazione dei valori di libertà, solidarietà e qualità dell'attività amministrativa".