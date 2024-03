Agrigento, Agenda elettronica priorità per passaporti

Per rispondere alle esigenze dell’utenza ed al fine di tranquillizzare coloro che intendono partire nel breve termine, è già in atto una nuova agenda elettronica per richiedere il passaporto in modalità di urgenza. Tutti i cittadini residenti nella città di Agrigento e nei comuni di competenza territoriale, possono richiedere un appuntamento sull’Agenda Elettronica riservata alle urgenze, scaricando l’apposito modulo di autocertificazione della predetta urgenza che dovrà essere consegnato presso i nostri uffici all’atto della presentazione della richiesta del Passaporto Elettronico, corredato dall’effettiva esigenza certificata. I nuovi orari di apertura dell'ufficio sono i seguenti:

LUNEDI’ 08.30/13.00

MARTEDI’ 14.30/18.00

MERCOLEDI’ 08.30/13.00 14.30/18.00

GIOVEDI’ 08.30/13.00 14.30/18.00

VENERDI’ 08.30/13.00

competenza territoriale dell'ufficio di Agrigento:

Aragona

Cammarata

Casteltermini

Comitini

Favara

Joppolo Giancaxio

Raffadali

San Biagio Platani

San Giovanni Gemini

Santa Elisabetta

Sant'Angelo Muxaro

Santo Stefano Quisquina